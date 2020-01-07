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  4. İstanbul'da 2019'da 1691 aranan şüpheli yakalandı

İstanbul'da 2019'da 1691 aranan şüpheli yakalandı

İSTANBUL HABERLERİ  | 07.01.2020 11:41 | Son Güncelleme

İstanbul'da 2019'da 1691 aranan şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 1 Ocak-31 Aralık 2019 tarihleri arasında haklarında çeşitli suçlardan aranma bulunan 1691 kişi yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte 1 yılda yakalanan aranan şüphelilere ilişkin verileri paylaştı.

Bu verilere göre, kentte adam öldürmekten 160, yağma ve gasptan 285, hırsızlıktan 479, yaralamadan 369, cinsel istismardan 138, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmadan 98, dolandırıcılıktan 54, tehditten 21, zimmetten 7, silahlı kanunlara muhalefetten 9, fuhuştan 10 ve diğer suçlardan aranan 61 şüpheli olmak üzere 1691 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 1674'ü tutuklandı.

Bu kişilerden 1'inin 45 yıl, 24'ünün 20-30 yıl, 138'inin 10-20 yıl, 444'ünün 5-10 yıl, 1022'sinin 3-5 yıl, 63'ünün 3 yıla kadar hapis cezasıyla arandıkları bildirildi.

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