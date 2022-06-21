İstanbul'da 22 kilogram eroin ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 22 kilogram eroin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, bazı kişilerin yurt dışından temin ettikleri uyuşturucu maddeyi, yasa dışı yollardan yurda sokarak, Küçükçekmece’de kiraladıkları evlerde depoladıkları ve buradan İstanbul genelinde torbacılara dağıtacakları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından şüpheliler ve kullandıkları araç takibe alındı. İki ay süren takibin ardından, şüphelilerin kimlik bilgileri ve uyuşturucuyu depoladıkları adresler tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Küçükçekmece’deki üç adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 22 kilogram eroin, 1 ruhsatsız tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ile hassas terazi ele geçirildi.

Ekiplerin gözaltına aldığı Ö.G. ve V.P, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

