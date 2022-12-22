İstanbul'da 3 ayda 123 ton kaçak sigara, alkol ve tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında suç organizasyonlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, 21 Temmuz-2 Kasım tarihleri arasında kentte belirledikleri adres, depo ve iş yerlerine operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda kaçak sigara, nargile, puro tütünleri, etil ve metil alkol, elektronik sigara ile boş ve dolu içki şişeleri ele geçirildi.

Ekiplerin 3 aylık çalışması sonucunda ele geçirilen toplam 123 ton malzeme Kocaeli'de imha edildi.



