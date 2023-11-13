YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul'da 3 ayda 35 otomobil çalan suç örgütü üyelerine operasyon

İstanbul'da 3 ayda 35 otomobil çalan suç örgütü üyelerine operasyon

13.11.2023 13:12 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da girdikleri adreslerde aldıkları değerli eşyaların yanı sıra buldukları anahtarlarla 3 ayda 35 otomobili çaldıkları belirlenen suç örgütü üyelerine yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da 3 ayda 35 otomobil çalan suç örgütü üyelerine operasyon

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, evlerden hırsızlık yapan ve girdikleri evlerin sahiplerine ait otomobilleri çalan zanlıların yakalanması için harekete geçti.

Anadolu Yakası'nın farklı ilçelerindeki hırsızlık olaylarına karışan 16 kişilik suç örgütünü belirleyen ekipler, yaklaşık 3 aylık takip sonucunda zanlıların karıştıkları 45 ayrı olayda 35 otomobili çaldıklarını tespit etti.

Çalışma kapsamında düzenlenen operasyonlarda yakalanan 16 şüpheliden 8'i tutuklandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan diğer 8 zanlı adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin çaldıkları otomobilleri yine suç işlemek maksadıyla kullanılmak üzere başka kişilere sattıkları belirlendi. Uyuşturucu ticareti yapan zanlılarca kullanılan bu otomobillerden birinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

ÇALINAN ARAÇLAR BULUNARAK SAHİPLERİNE VERİLDİ

Öte yandan, suç örgütü üyelerince çalınan 35 otomobil, polis ekiplerinin çalışması sonucunda bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne gelen mağdurlardan Mustafa Taşpınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, ikametinde ailesiyle uyuduğu sırada içeri giren hırsızların bazı değerli eşyalarını aldığını anlatarak, şüphelilerin evde bulduğu anahtarla da aracını çaldığını söyledi.

Aracının çalındıktan 17 gün sonra polis ekiplerince bulunduğunu ve kendisine teslim edildiğini belirten Taşpınar, "Çalıntı arabayla evimin önüne gelen 2 şüpheli balkon kapısından evime girmiş. Daha sonra biri geldikleri arabayı, diğeri de benim arabamı alarak kaçmış. Yattığınız yere, mahreminize hırsızlar giriyor, çok zor bir durum." dedi.

Mağdurlardan Murat Polat ise evine giren şüphelilerin kendilerine ait iki otomobili de çaldıklarını ifade ederek, "Bir gece sabaha karşı bizim de evde olduğumuz sırada içeriye girmişler, anahtarları alarak iki aracımızı da çalmışlar. Çok umudumuz yoktu ama sağ olsun Oto Hırsızlık Büro çalışanları bir iki gün içinde araçlarımıza ulaşmamızı sağladılar." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çorum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişiden 3'ü tutuklandıÇorum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişiden 3'ü tutuklandı
İzmir’i sağanak vurdu: Cadde ve sokaklar göle döndüİzmir’i sağanak vurdu: Cadde ve sokaklar göle döndü
Kepez’de motodrag yarışları nefesleri kestiKepez’de motodrag yarışları nefesleri kesti
Anahtar Kelimeler:
İstanbul

İstanbul Namaz Vakitleri 13 Kasım Pazartesi

İmsak
06:14
Sabah
07:41
Öğle
12:53
İkindi
15:31
Akşam
17:55
Yatsı
19:18

İstanbul Nöbetçi Eczaneler13 Kasım Pazartesi

Enes eczanesi
Sultanbeyli
Taha eczanesi
Basaksehir
Çinar eczanesi
Kartal
Ertümer eczanesi
Gaziosmanpasa
Deva eczanesi
Buyukcekmece
Verese göztepe merkez eczanesi
Kadikoy
Taksim talimhane eczanesi
Beyoglu
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Köpek balığı yüzme dersi alan çocukların gözü önünde kadına saldırdı

Köpek balığı yüzme dersi alan çocukların gözü önünde kadına saldırdı

Gülümseten Kasım Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe binlerce üründe büyük fırsat

Gülümseten Kasım Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe binlerce üründe büyük fırsat

Klozet fırçasını bulaşık makinesine koydu

Klozet fırçasını bulaşık makinesine koydu

Arkadaşının adını bile Müge Anlı'da öğrendi! 'İsmi bu mu?’

Arkadaşının adını bile Müge Anlı'da öğrendi! 'İsmi bu mu?’

Kışınız konforlu geçsin! Gülümseten Kasım'a özel Merrell ayakkabıda büyük indirim

Kışınız konforlu geçsin! Gülümseten Kasım'a özel Merrell ayakkabıda büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.