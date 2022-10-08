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İstanbul'da 3 bin 500 litre sahte alkol ele geçirildi

08.10.2022 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

İstanbul'da 3 bin 500 litre sahte alkol ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da bir depoya düzenlenen operasyonda, 3 bin 500 litre sahte alkol ele geçirilirken, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari ve fiziki takip neticesinde, B.Ü'nün sahte alkol imal ederek, restoran ve eğlence mekanlarına sattığını tespit etti.

Yapılan operasyonda B.Ü. suçüstü yakalanırken, imalathane olarak kullanılan depoda yapılan aramada, 3 bin 500 litre sahte alkol ile çok sayıda boş şişe, kapak, sahte bandrol ve etiket ele geçirildi.

B.Ü, ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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