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İstanbul'da 3. Marmara Uluslararası Kent Forumu başladı

04.10.2023 14:21 | Son Güncelleme:
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Marmara Belediyeler Birliğinin (MBB) "Çözüm Üreten Kentler" mottosuyla düzenlediği Marmara Uluslararası Kent Forumunun (Marmara Urban Forum-MARUF) üçüncüsü İstanbul'da başladı.

İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen forumun açılış konuşmasını yapan MBB Başkanı Tahir Büyükakın, yakın zamana kadar iklim değişikliğinin önemini fark ettirmeye çalışırken, daha yakın zamanda meselenin iklim değişikliğinden öte bir krize doğru gittiğinin anlaşıldığını söyledi.

Büyükakın, uzmanların, akademisyenlerin ve politikacıların konuşmalarıyla, iklim krizinin çok hızlı büyüdüğünün bir kez daha fark edildiğini dile getirdi.

Forumun düzenlenmesinde üniversite, kamu kurumları ve partner kuruluşların çok ciddi katkılarının olduğunu anlatan Büyükakın, ortaya çıkan büyük ve başarılı projelerin hepsinin altında ortak akıl, sabır ve istişareyle yürütülen çalışmaların bulunduğunu vurguladı.

- Yangında eşini kaybeden Genel Sekreter oturumu yönetti

Büyükakın, 21 Ağustos'ta Kadıköy'de evinde çıkan yangında eşini kaybeden, kendisi de yaralanan Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Cemil Arslan'ın, acısına rağmen foruma katıldığını belirterek teşekkür etti.

MARUF'ta bu kez "dayanıklılık" kavramını merkeze almayı düşündüklerini aktaran Büyükakın, bu kavramın da her şeye yetmediğini, bu nedenle "dayanıklılık ve ötesi" adıyla organizasyonu düzenlemeye karar verdiklerini kaydetti.

Büyükakın, "Bu toplantının da bundan önceki iki toplantı gibi çok verimli sonuçlar ortaya çıkarmasını, iyi uygulama örneklerinin diğer paydaşlar tarafından görülerek yaygınlaştırılmasını, daha iyi koordine olma becerimizi artırmasını, birbirimizle daha iyi nasıl koordine olacağımıza ilişkin yeni pratiklerin gelişmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

FORUM, 7 EKİM DÜNYA BÜYÜKŞEHİRLER GÜNÜ'NDE TAMAMLANACAK

Konuşmanın ardından, Fungistanbul ekibi tarafından atık malzemelerden geri dönüşümle yapılmış enstrümanlarla müzik gösterisi sunuldu.

Daha sonra Genel Sekreter Arslan'ın moderatörlüğünde "Dayanıklılık ve Ötesi" başlıklı açılış oturumu gerçekleşti.

Oturumda, yakın zamanda yaşanan ekonomik krizler, çatışmalar ve bu yıl Türkiye’de meydana gelen iki büyük depremi de kapsayan afetler ekseninde dayanıklı kentler inşa etmenin önemi ele alındı. Yerel kalkınma, kentsel liderlik, uluslararası dayanışma ve işbirliklerinin önemi de oturumda değerlendirildi.

İstanbul Kongre Merkezi'nde 6 Ekim'e kadar oturumlarla devam edecek Marmara Urban Forumu, 7 Ekim Dünya Büyükşehirler Günü'nde Hilton İstanbul Bosphorus'da tamamlanacak.

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