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İstanbul'da 33 evden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

15.10.2022 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da 33 evden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da 33 evden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 33 evden hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Esenyurt, Avcılar, Bağcılar ve Bahçelievler'de gerçekleşen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları incelemede 4 ilçede 33 evde hırsızlık yapan şüphelilerin kimliklerini belirledi. Küçükçekmece'de olduğu tespit edilen şüpheliler E.A. (19) ile F.Ö. (30), polis ekiplerince yakalandı.

Emniyette suç kayıtları bulunan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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