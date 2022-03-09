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İstanbul'da 344 tarihi eser ele geçirildi

09.03.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

9 şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 344 parça tarihi eser ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün çok sayıda tarihi eseri yurt dışına kaçıracağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmaları sonrası Fatih, Bayrampaşa, Beyoğlu ve Bakırköy'de düzenlenen 6 operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli dönemlere ait sikke, ikona ve tabloların da aralarında bulunduğu 344 parça tarihi eser bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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