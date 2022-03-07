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İstanbul'da 35 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

07.03.2022 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da 35 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - Pendik'te atık yağlardan mazot üretilen bir tesise düzenlenen baskında 35 ton kaçak mazot ele geçirildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sanayi Mahallesi'nde takibe aldıkları bir tesise baskın düzenledi.

Yapılan incelemelerde atık yağların bu tesiste işlenerek mazota dönüştürüldüğü ve üretilen mazotun tır parklarında satıldığı öğrenildi.

Tesise düzenlenen operasyonda, 30 ton kaçak mazot ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Tesisin önünde park halinde bulunan bir araçta da TIR parklarında satılmak üzere bekletilen 5 ton kaçak mazot bulundu.

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