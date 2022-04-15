İstanbul'da 425 düzensiz göçmen yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 52 adrese düzenlenen operasyonda, 425 düzensiz göçmen yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince göçmen kaçakçılığı suçuyla ilgili 5 operasyon düzenlendi.
Özel Harekat polislerinin de desteğiyle 52 adrese gerçekleştirilen operasyonda 230'u Afganistan, 195'i Pakistan uyruklu toplam 425 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenlere yer temin eden 8 kişiye toplam 1 milyon 320 bin 462 lira idari para cezası uygulandı.
Yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.
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