İstanbul'da 441 düzensiz göçmen yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girenlere yönelik yapılan uygulamada 441 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı yöntemlerle Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu kişilerin yakalanmasına yönelik dün Fatih'te asayiş uygulaması ve umuma açık yerlerde denetim yapıldı.
Ekiplerce 61'i Suriye, 107'si Afganistan, 44'ü Pakistan ve 229'u diğer ülkelerden olmak üzere 441 düzensiz göçmen yakalandı.
Öte yandan, 1-10 Mayıs tarihlerinde yapılan çalışmalarda yakalanan düzensiz göçmen sayısı 5 bin 968 oldu.
Göçmenlerin sınır dışı edilmeleri için başlatılan işlemler sürüyor.
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