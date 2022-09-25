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İstanbul'da 45 tüp kobra zehri ele geçirildi

25.09.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da 45 tüp kobra zehri ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 45 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, yurt dışından kente yasa dışı yollarla kobra yılanı zehri getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

İstihbari çalışmalar ve fiziki takip sonucu kaçakçılık şüphelisinin kimlik ve adres bilgisi saptandı. Jandarma ekipleri, zanlının kullandığı aracı takibe alarak Eyüpsultan'da durdurdu.

Araçta yapılan aramada 45 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi, şüpheli S.S.B. gözaltına alındı.

Yurt dışından kaçak yollarla getirttiği yılan zehrini yüksek fiyattan satma hazırlığında bulunan S.S.B, "Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla adli makamlara sevk edildi.

- Kanser tedavisi ve kozmetikte kullanılıyor

İçeriğinde çok sayıda protein ve polipeptit bulunan nörotoksik kobra yılanı zehri, bir insanı kısa sürede öldürebilecek etkiye sahip.

Kimyasal silahların ayrıştırılmasında, kemoterapi gören kanser hastalarının tedavisinde, doping ve kozmetik sektöründe kullanılan kobra yılanı zehri, çok ender bulunan pahalı bir madde.

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Eyüpsultan jandarma

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