İstanbul'da 499 kadın polis memuru mezuniyet sevinci yaşadı

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezinde 27. dönem mezunları için tören düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi Şehidi Sevda Güngör Salonu'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle başladı.

Bu yıl 499 kadın polis memuru mezun olurken törende dereceye giren öğrencilere diploma ve hediyeleri takdim edildi.

Programa İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, Arnavutköy Kaymakam Vekili Nail Anlar ve Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı da katıldı.

Tören, mezunların yemin etmesi ve keplerini havaya atmasıyla son buldu.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz