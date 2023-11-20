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İstanbul'da 7 yıl aradan sonra kasımda kar yağdı

20.11.2023 11:40 | Son Güncelleme:
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İstanbul'un bazı kesimlerinde dün kısa süreli etkili olan kar yağışı, 2016'dan bu yana kasım ayında görülen ilk kar yağışı olarak kayıtlara geçti.

Megakentte dün sabah saatlerinde başlayan ve etkili olan kar, kentin bir çok noktasını beyaz örtüyle kapladı. Kar yağışı özellikle Pendik, Ümraniye, Beykoz, Üsküdar, Kartal, Silivri, Çatalca, Başakşehir gibi bölgelerinin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Genelde mevsimin ilk karının aralık ayından itibaren düştüğü İstanbul'a, uzun bir aranın ardından kasımda kar yağdı.

Kentte dün etkili olan kar yağışı, 2016 yılından bu yana kasım ayında görülen ilk kar yağışı olarak kayıtlara geçti.

İstanbul'da en son 30 Kasım 2016'da etkili olan kar yağışı ile Kartal Uğur Mumcu ve Yakacık mahallelerinin yüksek kesimleri ile Aydos Ormanı civarında kısa süreli kar yağışı görülmüştü.

"EL NİNO'NUN VARLIĞI FIRTINA, YAĞMUR VE KAR YAĞIŞINDA ANOMALİLER YAŞATABİLİYOR"

İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi ve Meteoroloji Mühendisi Güven Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün İstanbul'a Balkanlar üzerinden alçak basınçla birlikte soğuk hava kütlesinin geldiğini söyledi.

Sıcaklıkların cephe geçişiyle birlikte birden düşmeye başladığını aktaran Özdemir, "Balkanlar üzerinden polar hava kütlesi, yani kutup havası geldi. Karayel şeklinde kuzeybatıdan gelmesi ile alçak basınca bağlı soğuk cephenin etkisi ile hava sıcaklığı bir anda 10 derece kadar düştü." dedi.

Özdemir, denizlerin 4-5 derece daha sıcak olduğunu, hava kütlesinin de Karadeniz üzerinde nemini alarak konvektif hareketlerle iyice kuvvetlenip karaya çıkınca yoğun etkisini gösterdiğini belirterek, "Yüksek irtifalarda sıcaklığın düşük olması ve jet rüzgarları ile soğuk havanın hızla taşınması, kuvvetli sağanak, fırtına, kar ve karla karışık yağmura sebep oldu. Bu durum, İstanbul'un yüksek kesimlerinde sıcaklıkların düşmesiyle kar yağışı bıraktı." diye konuştu.

İstanbul'a kasım ayında uzun zamandır karın yağmadığına dikkati çeken Özdemir, "En son 2016 yılında yağmıştı. 7 yıl aranın ardından İstanbul'a kasımda kar yağdı. Küresel iklim değişikliği, iklimin biraz düzenini bozdu. İstanbul için ekim ayında havalar yavaş yavaş soğur ve kasım sonunda kar yağışı olurdu ama bu durum biraz değişti. El Nino'nun varlığı fırtına, yağmur ve kar yağışında anomaliler yaşatabiliyor. Bu yıl kasımda sıcaklığın ardından Balkanlardan gelen alçak basıncın oluşturduğu soğuk hava kütlesiyle kasımda kar gördük." ifadelerini kullandı.

"BARAJLARIN TABAN KISMI YAVAŞ YAVAŞ DOLMAYA BAŞLADI"

Özdemir, yağışların barajlardaki su miktarını arttıracağını belirterek, yağan her damlanın İstanbul barajlarına faydasının olduğunu ifade etti.

Barajların 1 yıldır suya aç olduğunu dile getiren Özdemir, "Baraj zeminindeki yer altı suyu da kuraklık nedeniyle çekildi. Barajların taban kısmı yavaş yavaş doymaya ve dolmaya başladı. Yağışlar bu şekilde devam ederse barajlardaki doluluk marta kadar yüzde 70'in üzerine çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

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İstanbul kar kasım

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