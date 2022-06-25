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İstanbul'da 715 tarihi sikke ele geçirildi

25.06.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saruhanoğulları, Germiyanoğulları, Karesioğulları, İlhanlılar ile Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu belirlenen sikkelere müşteri arayan 8 zanlı, suçüstü yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda, Saruhanoğulları, Germiyanoğulları, Karesioğulları, İlhanlılar ile Roma ve Bizans dönemlerine ait 715 sikke ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı şüphelilerin ellerindeki gümüş sikkeler için müşteri aradığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İstihbarat ve takip çalışmaları sonucunda şüphelilerin Eyüpsultan'da ikamet ettiğini belirleyen ekipler, kimliklerini gizleyip müşteri gibi davranarak zanlılarla iletişime geçti.

Buluşma yerine gelen 8 şüpheli, suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda toplam 715 gümüş sikke bulundu.

Sikkelerden 600'ünün Saruhanoğulları, Germiyanoğulları, Karesioğulları ile İlhanlılar, 115'inin ise Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu tespit edildi.

- Yurt dışına çıkarılması yasak

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğünce yapılan incelemede, sikkelerin müzelik değerde olduğu, yurt içinde alım satımının ve yurt dışına çıkarılmasının yasak eserler kapsamında bulunduğu belgelendi.

Tarihi eserler, "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu" kapsamında koruma altına alınırken, gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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