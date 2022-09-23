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İstanbul'da 89 kilogram esrar ele geçirildi

23.09.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 zanlı gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 89 kilogram esrar (marihuana) ele geçirildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayrampaşa'da uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüpheliler ile kullandıkları araçları tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda 91 paket halinde 89 kilogram esrar ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Bayrampaşa İstanbul uyuşturucu operasyonu

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