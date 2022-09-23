İstanbul'da 89 kilogram esrar ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 89 kilogram esrar (marihuana) ele geçirildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayrampaşa'da uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüpheliler ile kullandıkları araçları tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda 91 paket halinde 89 kilogram esrar ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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