YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul'da 9 bin 750 litre sahte içki ele geçirildi

İstanbul'da 9 bin 750 litre sahte içki ele geçirildi

28.12.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 9 bin 750 litre sahte içki ile 2 bin 500 litre etil alkol ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bakırköy ve Esenler'de 3 adreste yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürme hazırlığında olan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 2 bin 570 litre sahte viski, 4 bin 250 litre sahte rakı, 2 bin 930 litre sahte votka ile 2 bin 500 litre etil alkol, 17 bin 250 sahte TAPDK bandrolü, 2 alkol damıtma kazanı, 19 bin 500 kapak ve 9 bin 200 boş şişe ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet etmek" suçundan adli makamlara sevk edildi.

PARAVAN ŞİRKET KURARAK SAHTE İÇKİ ÜRETMİŞLER

Bu arada jandarma ekiplerinin incelemeleri sonucunda şüphelilerin, yaklaşan yılbaşı öncesinde artan alkol tüketimi nedeniyle oluşan ticari faaliyetten kendilerine pay çıkarmak için paravan şirket kurdukları belirlendi.

Şüphelilerin, bu şirketler aracılığıyla kolonya, dezenfektan veya temizlik ürünü yapmak bahanesiyle piyasadan temin ettikleri metil alkolleri kurdukları özel düzeneklerle saflaştırarak etil alkole çevirdikleri, bunun içine belirli oranda viski, rakı, votka aroması ve gıda boyası katarak alkollü içki elde ettikleri tespit edildi.

Daha sonra şüphelilerin, bu şekilde elde ettikleri alkollü içkileri geri dönüşüm sahalarından topladıkları kullanılmış şişelere doldurarak sahte bandrol yapıştırdıkları, sonrasında da özellikle açık içki sunumu yapan bar, pavyon, meyhane, birahane ve restoran türü işletmelere sattıkları belirlendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da "huzur uygulaması" yapıldıİstanbul'da "huzur uygulaması" yapıldı
Zonguldak'ta FETÖ'ye yönelik operasyonda 8 avukat yakalandıZonguldak'ta FETÖ'ye yönelik operasyonda 8 avukat yakalandı
Alanya'da otomobille çarpışan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybettiAlanya'da otomobille çarpışan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
sahte içki jandarma operasyon

İstanbul Namaz Vakitleri 28 Aralık Çarşamba

İmsak
06:49
Sabah
08:21
Öğle
13:10
İkindi
15:29
Akşam
17:50
Yatsı
19:16
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Fiyatlar artmadan mutlaka alın! Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik

Fiyatlar artmadan mutlaka alın! Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2022'nin en iyi kadın parfümleri

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2022'nin en iyi kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.