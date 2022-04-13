İstanbul'da 900 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen operasyonda 900 bin captagon hap ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir uyuşturucu şebekesinin yüklü miktarda uyuşturucu hapı piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında 6 Nisan'da Esenyurt'ta bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada 900 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. ​​​​​​​

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz