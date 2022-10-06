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İstanbul'da "Adıyaman Tanıtım Günleri" başladı

06.10.2022 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da "Adıyaman Tanıtım Günleri" başladı

İSTANBUL (AA) - Adıyaman Dernekler Federasyonu ve Adıyaman Vakfınca organize edilen "Adıyaman Tanıtım Günleri", Yenikapı Etkinlik Alanı'nda başladı.

Etkinlikte, Nemrut Dağı Milli Parkı, Cendere Köprüsü, Perre Antik Kenti, Arsemia Antik Kenti, Oturakçı Pazarı, Çelikhan Yüzen Adalar, ilk sahabelerden Safvan Bin Muattal Türbesi gibi turizm noktalarının tanıtımı yapılacak.

Etsiz çiğ köfte, badem, nar, dut, Besni üzümü, pestil, cevizli sucuk ve Abuzer kebabı gibi kentin kimliğiyle özdeşleşen yöresel tatlar ve organik ürünler konukların beğenisine sunuldu.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, açılışta yaptığı konuşmada, Adıyaman'ı sahip olduğu tüm değerlerle İstanbul'da tanıtmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, benzer organizasyonları kentte de yapmayı planladıklarını ifade etti.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç da Adıyaman'ın kadim bir kent olduğunu vurgulayarak, İstanbul'da bulunan hemşehrilerini etkinliğe beklediklerini söyledi.

- "Hedefimiz 1 milyon ziyaretçi"

Adıyaman Dernekler Federasyonu Başkanı Hüseyin Sevinçtekin de "Adıyaman'ımızın bütün güzelliklerini İstanbul'a taşıyoruz. Bu yılın temasını 'Kadim Kültürler Buluşuyor' olarak belirledik. Geçen yıl yaklaşık 500 bin ziyaretçiyi ağırladık. Bu yıl ise hedefimiz 1 milyon ziyaretçiyi ağırlamak olacak." dedi.

Birçok konser, gösteri ve etkinliklerin yapılacağı tanıtım günleri, 9 Ekim'e kadar sürecek.

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