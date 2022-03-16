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İstanbul'da alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

16.03.2022 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de alev alan park halindeki otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Çobançeşme Mahallesi Sanayi Caddesi'nde park halinde bulunan otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle otomobilde büyük çapta hasar oluştu.

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