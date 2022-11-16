İstanbul'da ambulansa yol vermeyen sürücüye para cezası uygulandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 14 Kasım'da bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, Sadabat Okmeydanı TEM bağlantı yolu mevkisinde bir kamyonet sürücüsünün, arkasından gelen ambulansa yol vermediği anların yer aldığı görüntüler üzerine çalışma başlatıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntülerde yer alan aracın plaka bilgileri üzerinden sürücünün M.Y. olduğunu belirledi.

Sivil trafik ekiplerince yakalanan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'na göre "Gidişe ayrılan en sol şeridi sürekli olarak işgal etmek"ten 427 lira, "Geçiş üstünlüğü bulunan aracın, duyulur görülür işaretini alınca kolayca ilerlemesini sağlamamak"tan 196 idari para cezası verildi.

