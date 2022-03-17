İstanbul'da arıza nedeniyle Üsküdar-Çekmeköy metro seferleri aksadı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, teknik arıza nedeniyle Üsküdar-Çekmeköy metrosunda bir süre sefer yapılamadı.
Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." ifadeleri kullanıldı.
Daha sonra yapılan paylaşımda da, seferlerin gecikmeli olarak yapılmaya başlandığı duyuruldu.
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