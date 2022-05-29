İstanbul'da arızalanan metrobüsün yolcuları durağa kadar yürüdü

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da metrobüsün duman çıkararak arızalanması sonucu yolcular durağa yürüyerek ulaşmak zorunda kaldı.

Zincirlikuyu yönünde seyir halinde olan metrobüs, Sefaköy ile Yenibosna durakları arasında henüz bilinmeyen nedenle duman çıkararak arızalandı.

Dumanın farkedilmesi üzerine araçtan tahliye edilen yolcular, Yenibosna metrobüs durağına kadar yürüdü.

İhbar üzerine, olay yerine Metrobüs Yol Yardım Aracı sevk edildi.

Arızalanan metrobüsten inen yolcuların durağa yürüme anları ve araçtan çıkan duman cep telefonu kamerasına yansıdı.

