YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul'da arkadaşı tarafından bıçaklanan genç yaralandı

İstanbul'da arkadaşı tarafından bıçaklanan genç yaralandı

06.12.2023 13:44 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziosmanpaşa'da kavga ettiği arkadaşı tarafından boğazından bıçaklanan genç yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde Elnar A. ile Ali H. (25) isimli iki arkadaş arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Elnar A, Ali H'yi boğazından bıçaklayarak kaçtı.

Ağır yaralanan Ali H, çevredekilerin müdahalesiyle yoldan geçen bir araçla hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin, kaçan şüpheliyi yakalama çalışması sürüyor.

Bu arada, olaydan sonra çevredekilerin yaralıya müdahalesi bir vatandaşın cep telefonu ve güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, iki kişinin yaralıyı yola kadar taşıması, biri yaralının boğazına baskı yaparken çevredekilerin de araçları durdurmaya çalışması yer alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muş’ta evlat nöbetine katılan aile sayısı 46’ya yükseldiMuş’ta evlat nöbetine katılan aile sayısı 46’ya yükseldi
Diyarbakır’da kuvvetli sağanak mesaisiDiyarbakır’da kuvvetli sağanak mesaisi
Rize’de otizmli öğrencilerin eğitim gördüğü ahşap hobi atölyesine çarpan araç hasara neden olduRize’de otizmli öğrencilerin eğitim gördüğü ahşap hobi atölyesine çarpan araç hasara neden oldu
Anahtar Kelimeler:
Gaziosmanpaşa

İstanbul Namaz Vakitleri 6 Aralık Çarşamba

İmsak
06:36
Sabah
08:07
Öğle
13:00
İkindi
15:22
Akşam
17:43
Yatsı
19:09

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 6 Aralık Çarşamba

Özge eczanesi
Buyukcekmece
Taha eczanesi
Basaksehir
Ömür eczanesi
Eyup
Ferah eczanesi
Sultanbeyli
Onur eczanesi
Pendik
Taşdelen eczanesi
Cekmekoy
Arzu eczanesi
Eyup
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

11 yaşındaki öğrencisiyle ilişki ifşa edildi! "Sık sık arabamda buluşuyorduk"

11 yaşındaki öğrencisiyle ilişki ifşa edildi! "Sık sık arabamda buluşuyorduk"

Fiyatlar yükselmeden alın! Rahat ve şık outdoor montları seçtik

Fiyatlar yükselmeden alın! Rahat ve şık outdoor montları seçtik

13 yaşındaki çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü! Anbean kamerada

13 yaşındaki çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü! Anbean kamerada

Laz Kızı'ndan sonra 'Yakışıklı Güvenlik!' Kelepçe dansıyla olay oldu

Laz Kızı'ndan sonra 'Yakışıklı Güvenlik!' Kelepçe dansıyla olay oldu

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.