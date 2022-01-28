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İstanbul'da arkadaşı tarafından bıçaklanan kadın öldü

28.01.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da arkadaşı tarafından bıçaklanan kadın öldü

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, bindikleri ticari takside arkadaşı tarafından bıçaklanan kadın, hayatını kaybetti.

Pendik'te dün, Ramazan S, bindikleri ticari takside tartıştığı Nermin Celep'i (44) bıçakladıktan sonra, araçtan inerek kaçtı.

Taksi sürücüsünün hastaneye götürdüğü ağır yaralı kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından polis ekiplerince yapılan çalışmada gözaltına alınan Ramazan S. Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

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