YURTHABER
  4. İstanbul'da asayiş olayları azaldı

İstanbul'da asayiş olayları azaldı

İSTANBUL HABERLERİ  | 14.01.2020 11:08 | Son Güncelleme

Kentte, polis sorumluluk bölgesinde geçen yıl evden hırsızlık olayları önceki yıla göre yüzde 28, iş yerinden hırsızlık olayları yüzde 19, kapkaç olayları yüzde 19, cinayet olayları ise yüzde 20 azaldı - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: - "Daha güvenli ve huzurlu İstanbul için çalışmaya devam ediyoruz"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Polis, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sorumluluk Bölgesi 2018-2019 Raporu"na ilişkin verileri paylaştı.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Daha güvenli ve huzurlu İstanbul için çalışmaya devam ediyoruz. Destek olan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya'nın paylaştığı "Polis, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sorumluluk Bölgesi 2018-2019 Raporu"na ilişkin videodaki verilere göre, polis sorumluluk bölgesinde 2019'da evden hırsızlık olayları önceki yıla göre yüzde 28 azalarak 19 bin 844'ten 14 bin 272'ye, iş yerinden hırsızlık olayları yüzde 19 azalarak 9 bin 141'den 7 bin 376'ya, otodan hırsızlık olayları yüzde 34 azalarak 19 bin 342'den 12 bin 753'e, oto hırsızlığı yüzde 33 azalarak 3 bin 449'dan 2 bin 298'e, kapkaç olayları yüzde 19 azalarak 1526'dan 1232'ye, cinayet olayları yüzde 20 azalarak 335'ten 267'ye, narkotik olayları ise yüzde 11 azalarak 45 bin 842'den 40 bin 851'e geriledi.

Jandarma sorumluluk bölgesinde de son 1 yılda evden hırsızlık olayları yüzde 15 azalarak 162'den 138'e, iş yerinden hırsızlık olayları yüzde 44 azalarak 151'den 84'e, otodan hırsızlık olayları yüzde 73 azalarak 89'dan 24'e, oto hırsızlığı yüzde 28 azalarak 32'den 23'e, yankesicilik olayları yüzde 100 azalarak 3'ten sıfıra, dolandırıcılık olayları yüzde 20 azalarak 35'ten 28'e, gasp olayları ise yüzde 44 azalarak 18'den 10'a düştü.

Sahil Güvenlik Komutanlığı sorumluluk bölgesinde ise 2018-2019 yıllarında kurtarılan insan sayısı yüzde 94 artarak 208'den 404'e, çevre deniz kirliliği kontrol edilen gemi ve tekne sayısı yüzde 43 artarak 23'ten 33'e, gürültü kirliliği kontrol edilen gemi ve tekne sayısı yüzde 43 artarak 79'dan 192'ye, yasa dışı su ürünleri avcılığı işlem yapılan şahıs yüzde 34 artarak 1541'den 2 bin 67'ye yükseldi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Duyan görmek için arıyor! 68 kiloluk taşı banka kasasında saklıyorDuyan görmek için arıyor! 68 kiloluk taşı banka kasasında saklıyor
Pendik’te askıda yemek yüzleri güldürüyorPendik’te askıda yemek yüzleri güldürüyor
Karadolap Kent Çiftçileri Anaokulu yakında açılacakKaradolap Kent Çiftçileri Anaokulu yakında açılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Asayiş olayları jandarma sorumluluk bölgesi Polis Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sorumluluk Bölgesi polis sorumluluk bölgesi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı!

Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı!

Büyükçekmece, Kazakistan’ın Real Sport takımıyla “Dostluk Maçı” yaptı

Büyükçekmece, Kazakistan’ın Real Sport takımıyla “Dostluk Maçı” yaptı

Böyle kurtarıldı! İşte o anlar

Böyle kurtarıldı! İşte o anlar

Genç kızlar voleybolda şampiyon belli oldu

Genç kızlar voleybolda şampiyon belli oldu

5 gündür kar yağmayan ilçelerde maçlar iptal edildi

5 gündür kar yağmayan ilçelerde maçlar iptal edildi

Kartal Edebiyat Günleri sona erdi

Kartal Edebiyat Günleri sona erdi

İstanbul Namaz Vakitleri 14 Ocak Salı

İmsak
06:50
Sabah
08:21
Öğle
13:18
İkindi
15:43
Akşam
18:05
Yatsı
19:30

İstanbul Nöbetçi Eczaneler14 Ocak Salı

Bülent Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Aslı Eczanesi
Arnavutkoy
Bolluca Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

Küçükçekmece kışa hazır

Küçükçekmece kışa hazır

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Uluslararası Grafik Sanatçısı Gürbüz Doğan Ekşioğlu’nun Yeni Sergisi İtü Rsg’de Açıldı

Uluslararası Grafik Sanatçısı Gürbüz Doğan Ekşioğlu’nun Yeni Sergisi İtü Rsg’de Açıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.