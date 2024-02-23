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İstanbul’da asayiş uygulamasında 531 şüpheli yakalandı

AA AA
23.02.2024 08:09 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da dün gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, farklı suçlardan aranan şüphelilerden 531'i yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "Huzur İstanbul" adıyla trafikte ve umuma açık yerlerde 2 aşamalı denetim yapıldı.

Denetimin 20.00 ila 22.00 saatlerinde kent genelindeki 221 noktada birinci aşamasına 1796 personel katıldı. Polis helikopteri ile Deniz Limanı Şubesine ait 2 bot da uygulamada görevlilere eşlik etti.

İkinci aşamada ise 1729 personel, 22.00 ila 23.59 saatlerinde umuma açık yerleri denetledi.

Denetimlerde 242 bin 268 kişinin genel bilgi taraması yapılırken farklı suçlardan aranan 827 şüpheli ile yoklama kaçağı 486 kişiden 531’i yakalandı.

Aramalarda 229 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 11 kurusıkı tabanca, 171 fişek, 1 kilo 893 gram uyuşturucu madde, 6 uyuşturucu hap, uyuşturucu maddeden elde edildiği değerlendirilen 190 bin 698 lira ile 1351 dolar ele geçirildi.

Halka açık 653 yerde yapılan denetlemelerde 3 iş yerine ve 3 yabancı uyruklu kişiye işlem uygulandı.

Denetimlerde ayrıca 38 bin 686 araç ve 2124 motosiklet kontrol edildi. İşlem yapılan 2065 araç ve motosiklet ile 60 sürücü hakkında işlem yapıldı, 12 araç trafikten men edildi.

Sürücülere 1 milyon 267 bin 734 lira trafik cezası kesildi.

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