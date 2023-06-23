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İstanbul'da asayiş uygulamasında 568 şüpheli yakalandı

23.06.2023 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yapılan asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 568 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, birinci aşamada dün saat 20.00 - 22.00'de kent genelinde 220 noktada 1883 personel, 1 polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şubesine ait bot ile sabit yol uygulaması yapıldı.

İkinci aşamada, 1810 personelin katılımıyla saat 22.00 - 23.59'da umuma açık yerlere yönelik denetimle sona eren "Huzur İstanbul" uygulaması gerçekleştirildi.

Denetimlerde 152 bin 613 kişiye genel bilgi taraması yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 568 şüpheli ile yoklama kaçağı 142 kişi yakalandı.

Aramalarda 55 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 11 kurusıkı tabanca, 89 fişek, 2 kilo 50 gram uyuşturucu, 478 uyuşturucu hap ile bundan sağlandığı tespit edilen 10 bin 190 lira, 4 bin 400 dolar ile 500 avro ele geçirildi. Yakalanan 8 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Uygulama kapsamında 543 halka açık yer denetlendi, 2 iş yeriyle ilgili idari işlem gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 20 bin 577 araç ve 1396 motosiklet denetlenirken, 1082 araç ve motosiklet ile 52 sürücüyle ilgili işlem yapıldı, 9 araç trafikten men edildi.

Uygulamada şüphelilere toplam 614 bin 730 lira para cezası kesildi.

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