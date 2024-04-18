YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul'da asayiş uygulamasında aranan 466 kişi yakalandı

İstanbul'da asayiş uygulamasında aranan 466 kişi yakalandı

AA AA
18.04.2024 08:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da dün gerçekleştirilen asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 466 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, trafikte ve umuma açık noktalarda iki aşamalı "Huzur İstanbul" denetimi yapıldı.

Denetimin kent genelindeki 219 noktada yapılan ilk aşamasına 1688 personel katıldı. Polis helikopteri ile Deniz Limanı Şubesine ait iki bot görevlilere eşlik etti.

İkinci aşamada 1590 personel umuma açık yerleri denetledi.

Denetimlerde 255 bin 404 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı. Ekiplerce 628 kişinin çeşitli suçlardan arandığı, 243 kişinin yoklama kaçağı olduğu tespit edildi. Bu kişilerden 466'sı gözaltına alındı.

Aramalarda 67 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 7 kurusıkı tabanca, 220 fişek, 1 kilo 383 gram uyuşturucu, 67 uyuşturucu hap, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 260 bin 680 lira ele geçirildi.

Denetimlerde ayrıca 48 bin 484 araç ve 3 bin 520 motosiklet kontrol edildi. 2886 araç ve motosiklet ile 71 sürücü hakkında işlem yapıldı, 5 araç trafikten men edildi.

Sürücülere toplam 1 milyon 700 bin 762 lira trafik cezası kesildi.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandıMalatya'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Büyükşehir Meclisi’nden hobi bahçesi kararıBüyükşehir Meclisi’nden hobi bahçesi kararı
Kütahya’da bir kişinin üzerinde kurusıkı tabanca, fişek ve uyuşturucu ele geçirildiKütahya’da bir kişinin üzerinde kurusıkı tabanca, fişek ve uyuşturucu ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
İstanbul

İstanbul Namaz Vakitleri 18 Nisan Perşembe

İmsak
04:40
Sabah
06:13
Öğle
13:08
İkindi
16:53
Akşam
19:54
Yatsı
21:20
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.