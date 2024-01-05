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İstanbul'da asayiş uygulamasında aranan 718 zanlı yakalandı

05.01.2024 07:28 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, farklı suçlardan aranan 718 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün saat 20.00-22.00 arasında kent genelindeki 220 noktada yapılan uygulamanın birinci aşamasına 1731 personelin yanı sıra polis helikopteri ile Deniz Limanı Şubesine ait 2 bot katıldı.

İkinci aşamada ise 1664 personelin katılımıyla saat 22.00-24.00 arasında umuma açık yerlere yönelik denetimlerle sona eren "Huzur İstanbul" uygulaması yapıldı.

Denetimlerde, toplam 206 bin 851 kişiye genel bilgi taraması yapıldı, farklı suçlardan aranan 718 şüpheli ile yoklama kaçağı 343 kişi yakalandı.

Uygulamada 500 zanlı gözaltına alınırken, aramalarda 70 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 9 kurusıkı tabanca, 447 fişek, 25.4 gram uyuşturucu madde, 53 bin 932 uyuşturucu hap ile bunların satışından elde edildiği değerlendirilen 396 bin 110 lira, 170 avro ve 130 dolar ele geçirildi.

Halka açık 565 yerin denetlendiği uygulamada, 1 iş yeri ve 19 şahsa işlem yapılarak, 4 yabancı uyruklu şahıs için sınır dışı işlemi başlatıldı.

Denetimlerde, 26 bin 185 araç ve 1588 motosiklet kontrol edildi, bunların 1642'si ile 34 sürücüye işlem yapıldı, 9 araç ise trafikten menedildi.

Uygulamada sürücülere toplam 1 milyon 318 bin 362 lira ceza kesildi.

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