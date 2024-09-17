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  4. İstanbul'da asker uğurlama konvoyunda yolu kapatanlara 18 bin 318 lira ceza kesildi

İstanbul'da asker uğurlama konvoyunda yolu kapatanlara 18 bin 318 lira ceza kesildi

AA AA
17.09.2024 08:26
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Sultangazi'de, asker uğurlama konvoyunda yolu kapatan ve trafiği tehlikeye düşüren 8 kişiye toplam 18 bin 318 lira ceza uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında "Asker konvoyu yolu kapattı" paylaşımları üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Osmangazi Caddesi'nde asker uğurlama konvoyu yaparken trafik akışını engelleyen araçların plaka bilgilerine ulaştı.

Polis, araç sürücüleri O.G, E.A. ve F.Ş. ile trafiği tehlikeye düşüren M.Ö, M.G, E.İ, M.İ. ve F.G'yi yakaladı.

Bu kişilere, "diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde sürmek", "saygısızca araç kullanmak", "trafik güvenliği ve düzeniyle ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak", "konvoy yapmak", "duraklama yapmak" ve "yayaların taşıt yollarında trafiği engelleyecek davranışlarda bulunmak" maddelerinden toplam 18 bin 318 lira para cezası kesildi.

Ayrıca araç sürücüsü F.Ş'nin aday sürücü olması ve 75 ceza puanını aşması nedeniyle sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi.

Öte yandan O.G, F.Ş. ve E.A. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" maddesinden adli işlem başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ceza Araç konvoy

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