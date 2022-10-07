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İstanbul'da atölyeye götürdüğü altınları çalan kuyumcu çırağı yakalandı

07.10.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da atölyeye götürdüğü altınları çalan kuyumcu çırağı yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kuyumcukent'te bir kuyumcunun yanında çırak olarak çalışan ve atölyeye götürülmek üzere verilen 2,5 kilogram altını alarak kaçan zanlı yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kuyumcu atölyesi sahibi Ömer H'nin, yanında çalıştırdığı çırağının başka bir atölyeye götürmek üzere kendisine verilen 2,5 kilogram altını çalıp kaçtığı yönündeki ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kuyumcu atölyesinden başlayarak çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen polis, Ömer H'nin çırak olarak işe aldığı A.Ö'nün (18) elindeki altın dolu çantayla uzaklaştığını belirledi.

Çalışmaların devamında Silivri'deki günübirlik kiralanan bir dairede olduğu tespit edilen A.Ö, Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle adrese düzenlenen ortak baskında gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada 1 kilo 155 gram altın ile 6 bin 600 lira ele geçirildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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