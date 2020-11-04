YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

İstanbul'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

İSTANBUL HABERLERİ  | 04.11.2020 04:11 | Son Güncelleme

İstanbul'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Berke Erkan yönetimindeki 34 PV 6837 plakalı otomobil, TEM Otoyolu Edirne istikameti Seyrantepe mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç kullanılamaz hale gelirken sürücü otomobilde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken itfaiye ekipleri sürücüyü bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma yaptı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücünün cesedi Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Demet Özdemir'den 'parti' tepkisi Demet Özdemir'den 'parti' tepkisi
Zorlu Center’da otopark ödemeleri Mastercard teknolojisi ile mobile taşındıZorlu Center’da otopark ödemeleri Mastercard teknolojisi ile mobile taşındı
En Çok Okunan Yerel Haberler
İŞKUR ve ETÜ arasında MEGİP imzalandı
İŞKUR ve ETÜ arasında MEGİP imzalandı
Kayserispor taraftarı Hatay maçına girebilecek
Kayserispor taraftarı Hatay maçına girebilecek
’Deprem görüntülerini çocuklara izletmeyin’ uyarısı
’Deprem görüntülerini çocuklara izletmeyin’ uyarısı
Hastaneye yeni tomografi cihazı
Hastaneye yeni tomografi cihazı
Ortacami Sokak sil baştan yenileniyor
Ortacami Sokak sil baştan yenileniyor
Yıldırım düşen 4 kişiden 2’sinden acı haber geldi
Yıldırım düşen 4 kişiden 2’sinden acı haber geldi

İstanbul Namaz Vakitleri 5 Kasım Perşembe

İmsak
06:06
Sabah
07:33
Öğle
12:53
İkindi
15:37
Akşam
18:03
Yatsı
19:24

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 5 Kasım Perşembe

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Aslı Eczanesi
Arnavutkoy
Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Toki Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Metruk bina yıkım rekoru Kartal’ın
Metruk bina yıkım rekoru Kartal’ın
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Kartal’da deprem anında yangın müdahale ve kurtarma tatbikatı yapıldı
Kartal’da deprem anında yangın müdahale ve kurtarma tatbikatı yapıldı
Çatıdaki yaralı martıya Ümraniye Belediyesi ekipleri müdahale etti
Çatıdaki yaralı martıya Ümraniye Belediyesi ekipleri müdahale etti
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.