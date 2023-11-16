İstanbul’da beklenen sağanak başladı

İstanbul’da gece saatlerinde başlayan yağmur etkisini arttırarak devam ediyor. Akşam saatlerinde çiseleyen yağmur yağışı gece yarısından itibaren yerini sağanak yağışa bıraktı. Sağanak yağış Üsküdar’da görüntülendi.
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