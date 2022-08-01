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İstanbul'da bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

01.08.2022 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - İstanbul Bayrampaşa'da çıkan bıçaklı kavgada, bir kişi hayatını kaybetti, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yenidoğan Mahallesi'nde nişanlısı Ecem Naz K. ile yolda yürüyen İbrahim Öcel, bu sırada karşılaştıkları Arif Ekrem Marangoz ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen kavgada, iddiaya göre Marangoz, Öcel'i bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Öcel'i ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Ancak Öcel, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan Marangoz, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan, kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kavgaya tutuşan ikilinin yere düşmesi ve daha sonra Marangozun olay yerinden ayrılması yer alıyor.

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