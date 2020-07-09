YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul’da bir belediye havai fişek kullanımını yasakladı

İstanbul’da bir belediye havai fişek kullanımını yasakladı

İSTANBUL HABERLERİ  | 09.07.2020 18:15 | Son Güncelleme

Sakarya’daki havai fişek faciasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, belediyenin yapacağı hiçbir etkinlikte havai fişek kullanmayacaklarını açıkladı.Küçükçekmece Belediyesi, Sakarya’da havai fişek fabrikasında yaşanan patlama sonrası yeni bir karar aldı.

Sakarya’daki havai fişek faciasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, belediyenin yapacağı hiçbir etkinlikte havai fişek kullanmayacaklarını açıkladı.

Küçükçekmece Belediyesi, Sakarya’da havai fişek fabrikasında yaşanan patlama sonrası yeni bir karar aldı. Doğaya ve canlılara verdiği zarar sebebiyle sürekli tartışma konusu olan havai fişekler ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Kemal Çebi, “Sakarya’da imha edilmek için taşınan havai fişeklerin patlamasıyla hayatını kaybeden askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Çevreye ve canlılara zarar veren havai fişeklerin, Belediyemiz tarafından hiçbir şekilde kullanılmayacağını belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Red Bull'dan yaza özel yeni lezzetRed Bull'dan yaza özel yeni lezzet

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kırşehir’de deprem

Kırşehir’de deprem

Yoldan çıkan ford tarlaya uçtu, 2 yaralı

Yoldan çıkan ford tarlaya uçtu, 2 yaralı

Takla atan otomobil ters döndü: 4 yaralı

Takla atan otomobil ters döndü: 4 yaralı

Kedinin serçe avı böyle görüntülendi

Kedinin serçe avı böyle görüntülendi

Isparta’da yüzde 3’ü aşan kayıplarda biçerdöverlere yaptırım uygulanacak

Isparta’da yüzde 3’ü aşan kayıplarda biçerdöverlere yaptırım uygulanacak

Denizde vurgun yiyen 17 yaşındaki genç, ambulans helikopter ile İstanbul’a gönderildi

Denizde vurgun yiyen 17 yaşındaki genç, ambulans helikopter ile İstanbul’a gönderildi

İstanbul Namaz Vakitleri 9 Temmuz Perşembe

İmsak
03:37
Sabah
05:34
Öğle
13:14
İkindi
17:13
Akşam
20:45
Yatsı
22:33

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 9 Temmuz Perşembe

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Fatih Eczanesi
Arnavutkoy
Merve Nur Eczanesi
Arnavutkoy
Toki Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Başakşehir bilgievlerinden iki şampiyon çıktı

Başakşehir bilgievlerinden iki şampiyon çıktı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Kartal Aydos Ayazma Kent Ormanı vatandaşın hizmetine açılacak

Kartal Aydos Ayazma Kent Ormanı vatandaşın hizmetine açılacak

Bir Haftadır Susuz Olan Esenyurt Kıraç Sakinleri, İbb Ve İski’ye Tepkili

Bir Haftadır Susuz Olan Esenyurt Kıraç Sakinleri, İbb Ve İski’ye Tepkili

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.