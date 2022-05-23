İSTANBUL (AA) - İstanbul'da bir depoda 248 kilogram Hint keneviri ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma yaptı.

Fatih'te depo olarak kullanıldığı belirlenen bir adrese 21 Mayıs'ta baskın yapan polis, 4 şüpheliyi yakaladı.

Adreste yapılan aramada 248 kilogram Hint keneviri ele geçirildi.

Haklarında "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal etmek ve ticaretini yapmak" suçundan işlem başlatılan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

