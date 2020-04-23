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İstanbul’da bir depoda 685 bin kaçak medikal maske ele geçirildi

İSTANBUL HABERLERİ  | 23.04.2020 13:16 | Son Güncelleme

İstanbul’da, polis ekipleri yeni tip korona virüs(Covid-19) salgınını fırsat bilenlere göz açtırmıyor.

İstanbul’da, polis ekipleri yeni tip korona virüs(Covid-19) salgınını fırsat bilenlere göz açtırmıyor. Çalışmalar kapsamında Kartal’da bir depoya yapılan baskında 685 bin kaçak medikal maske ele geçirildi.
Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip Covid-19 salgınını fırsat bilenlere göz açtırmıyor. Bu kapsamda edinilen bilgilere göre; ilçeye bağlı Cevizli Mahallesi, Saraylar Caddesi üzerinde bulunan bir işyerinde medikal maske depolandığı yönünde bilgi alan emniyet ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen bilgiler üzerine dün akşam saatlerinde söz konusu depoya baskın düzenledi. Yapılan operasyonda 46 koli içinde, ne zaman üretilip depolandığı henüz bilinmeyen 685 bin medikal maske ele geçirildi.
Maskelerin herhangi bir izin almadan üretildiği belirlendi. Söz konusu iş yeri zabıta ekiplerince mühürlenirken, el konulan maskelerin polis tarafından İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği bildirildi.

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