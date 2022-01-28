İstanbul'da bir kişi sokağındaki karları kendi iş makinesiyle temizledi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Esenyurt'ta bir iş makinesi operatörü, sokağındaki karları kendi aracıyla temizledi.
Kentte pazartesi günü öğleden sonra etkisini artıran kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklarda kar birikintileri oluştu.
Yenikent Mahallesi 661. Sokak'ta ikamet eden iş makinesi operatörü Müjdat Çınar da evinin önünde iş makinesiyle kar temizleme çalışması yaptı.
Oturduğu sokağı temizlemek istediğini anlatan Çınar, "Allah rızası için sokağımızın karını küredik, yolunu açtık hem akrabalarımız hem komşularımız rahat etsin diye. Araç trafiğine açtık, yayaların yolunu açtık. Burayı açarken yan taraftaki sokaktan bir dostumuz rica etti, aracı yolda kalmış. Onun için de yolu açtık." diye konuştu.
Mahalle sakinlerinden Cengiz Yılmaz da Çınar'a, sokağı temizlediği için teşekkür etti.
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