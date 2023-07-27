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İstanbul’da bir vatandaşı 49 bin lira dolandıran çete yakalandı

27.07.2023 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da bir vatandaşı arayıp banka görevlisi olduğunu söyleyerek 49 bin lira dolandıran çete, polis ekiplerince yakalandı.

Dolandırıcılık anları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, F.B. isimli vatandaşı telefonla arayarak kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak 49 bin lira dolandıran çeteye ilişkin polis çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde Nail Ç., Cumali K., Yusuf T., Caner A., Habip Ç. ve Doğukan T. isimli çete üyeleri, polis ekiplerince 1 adet ruhsatsız tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı. 6 zanlı, işlemlerin ardından Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edildi. Yaşanan dolandırıcılık ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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