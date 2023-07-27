İstanbul’da bir vatandaşı 49 bin lira dolandıran çete yakalandı

Dolandırıcılık anları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, F.B. isimli vatandaşı telefonla arayarak kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak 49 bin lira dolandıran çeteye ilişkin polis çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde Nail Ç., Cumali K., Yusuf T., Caner A., Habip Ç. ve Doğukan T. isimli çete üyeleri, polis ekiplerince 1 adet ruhsatsız tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı. 6 zanlı, işlemlerin ardından Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edildi. Yaşanan dolandırıcılık ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

