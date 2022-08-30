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İstanbul'da Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

30.08.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yılı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

İstanbul Valiliğince Taksim Meydanı'nda düzenlenen törende İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

CHP İstanbul Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Yüksel Mansur Kılınç, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, askeri erkan, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşların da katıldığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha sonra İstanbul Valiliğinde tebrikleri kabul etti.

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Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer Bayramı İstanbul Valiliği

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