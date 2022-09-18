YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul'da "change" araç operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da "change" araç operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı

18.09.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da "change" araç operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yurt dışından getirdikleri otomobilleri motor ve şasi numaralarını değiştirip sattıkları iddiasıyla 8 zanlı yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla yurt dışından getirdikleri otomobilleri motor ve şasi numarasını değiştirip satmaya çalışan şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Ekiplerce organize hareket eden zanlıların, trafikten çekilmiş ve kullanılamaz durumdaki araçların şasi numaralarını yeni otomobillere aktardıkları belirlendi.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yürütülen 3 aylık çalışmanın ardından kimlikleri belirlenen 8 şüpheli, Silivri, Çatalca ve Büyükçekmece'deki 3 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda şasi numaraları değiştirilmiş 18 araç, bir şasi numaratörü, 35'i yabancı ülkelere ait 52 araç ruhsatı ile 26 yabancı ülke plakası ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bıçaklı saldırıya uğrayan taksi şoförü için meslektaşları kontak kapattıBıçaklı saldırıya uğrayan taksi şoförü için meslektaşları kontak kapattı
GÜNCELLEME - Bursa'da iki kişilik hava taşıtı zorunlu iniş yaptıGÜNCELLEME - Bursa'da iki kişilik hava taşıtı zorunlu iniş yaptı
İstanbul'da beton mikseri ile İETT otobüsünün çarpışması sonucu 3 yolcu yaralandıİstanbul'da beton mikseri ile İETT otobüsünün çarpışması sonucu 3 yolcu yaralandı
Anahtar Kelimeler:
jandarma operasyon

İstanbul Namaz Vakitleri 18 Eylül Pazar

İmsak
05:14
Sabah
06:40
Öğle
13:03
İkindi
16:32
Akşam
19:17
Yatsı
20:37
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cinsiyet değiştirmişti! Transparan tulumuyla pozu olay oldu

Cinsiyet değiştirmişti! Transparan tulumuyla pozu olay oldu

İkonik sarı saçlarından vazgeçti! Yeni imajına yorum yağdı

İkonik sarı saçlarından vazgeçti! Yeni imajına yorum yağdı

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Tükürüğünün değeri dudak uçuklattı! “Hayatım tamamen değişti”

Tükürüğünün değeri dudak uçuklattı! “Hayatım tamamen değişti”

Bir de suya para vermeyin! Bu ülkelerde musluk suyu içiliyor

Bir de suya para vermeyin! Bu ülkelerde musluk suyu içiliyor

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.