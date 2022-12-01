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İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı

01.12.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik yürütülen operasyonda, örgüt bağlantılı 13 kişi “şüpheli” sıfatıyla gözaltına alındı.

10 ilçede 16 farklı adrese yapılan baskında çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, aşırı uç radikal terör örgütü DEAŞ’a yönelik yeni bir çalışma daha gerçekleştirdi.

Kentte DEAŞ’la bağlantılı unsurların varlık gösterdiğine dair istihbarat alındığını aktaran güvenlik kaynakları, söz konusu şüphelileri yakın takibe alarak adım adım izledi.

Takibe alınan kişilerin DEAŞ üyeleri ve çatışma bölgeleriyle iltisaki bulunduğu kaydedildi.

OPERASYONA, PATLAYICIYA DUYARLI HASSAS BURUNLU DEDEKTÖR KÖPEK DE KATILDI

Yürütülen soruşturma çerçevesinde, çatışma bölgelerinde eylem ve faaliyetlerde bulunan, örgüte müzahir kişiler/gruplar ile irtibatlı olup çatışma bölgelerine geçiş arayışında olan zanlıların yakalanması için dün 10 ayrı ilçede operasyon düzenlendi. 16 farklı adrese özel harekat timleri ve patlayıcıya duyarlı hassas burunlu dedektör köpeklerle birlikte yapılan eş zamanlı baskında 13 kişi ‘şüpheli’ sıfatıyla gözaltına alındı. Operasyonda şüphelilere ait çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyallere de el konuldu.

EMNİYETTE SORGUYA ALINDILAR

Yakalanan şüphelilerin eylem potansiyeli taşıyıp taşımadığı henüz bilinmezken, emniyet ekiplerince gözaltına alınan 13 kişi ifadeleri alınmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi.
Zanlıların işlemleri devam ediyor.

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