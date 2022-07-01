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İstanbul'da "Denizcilik ve Gemicilik Yarışmaları" düzenlendi

01.07.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Komutanlığının Tuzla Yerleşkesi'nde, halat çekme, el incesi atma, filika ve tek kişilik bot slalom kürek çekme müsabakaları yapıldı

İSTANBUL (AA) - Kuzey Deniz Saha Komutanlığı koordinesinde Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Komutanlığının Tuzla Yerleşkesi'nde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında "Denizcilik ve Gemicilik Yarışmaları" düzenlendi.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın tarihsel sürecinin anlatılmasıyla başlayan programda, bahriyelilerin gemilerde icra ettiği ve çoğunlukla güç gerektiren faaliyetlere yönelik halat çekme, el incesi atma, filika ve tek kişilik bot slalom kürek çekme yarışları yapıldı.

Müsabakalar, Donanma Komutanlığı, Güney Deniz Saha Komutanlığı, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı, Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı, Deniz Harp Okulu Komutanlığı ve Denizde Arama Kurtarma Denizciler Dayanışma Derneği personeli arasında gerçekleşti.

El incesi atma yarışmasının kazananı Güney Deniz Saha Komutanlığı olurken, ikinciliği Kuzey Deniz Saha Komutanlığı, üçüncülüğü ise Deniz Harp Okulu Komutanlığı elde etti. Dereceye girenlere madalya ve kupalarını İstanbul Boğaz Komutanı Tuğamiral Semih Ozangüç verdi.

Tekli slalomda ise birinci Deniz Harp Okulu Komutanlığı, ikinci Kuzey Deniz Saha Komutanlığı, üçüncü Donanma Komutanlığı oldu. Personel, madalya ve kupasını Tuğamiral Erhan Aydın'dan aldı.

Halat çekme yarışmasında birinciliğe Güney Deniz Saha Komutanlığı, ikinciliğe Kuzey Deniz Saha Komutanlığı, üçüncülüğe de Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı hak kazandı. Dereceye girenlere madalya ve kupalarını Deniz Albay Burak Atak takdim etti.

Filika müsabakalarında da Güney Deniz Saha Komutanlığı birinci olurken, ikinciliği Deniz Harp Okulu Komutanlığı, üçüncülüğü de Donanma Komutanlığı elde etti. Kazananlara ödülleri Deniz Albay Yener Ergin tarafından verildi.

Etkinlikte, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Bandosu denizcilik marşlarını seslendirdi.

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