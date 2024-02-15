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İstanbul'da depreme karşı riskli 1428 okuldan 481'i yeniden yapıldı, 799'u güçlendirildi

AA AA
15.02.2024 11:51 | Son Güncelleme:
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İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi'nin (İPKB), eğitim kurumlarının depreme karşı yeniden yapım ve güçlendirme çalışmaları raporunda, "kentte riskli olduğu tespit edilen 1428 okuldan 481'inin yıkılıp yeniden yapıldığı, 799'unun güçlendirildiği, boşaltılan 148 okulda ise güçlendirme çalışmalarının sürdüğü" belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul Valiliği İPKB tarafından yürütülen, eğitim kurumlarının depreme karşı yeniden yapım ve güçlendirme çalışmalarına dair son durum raporuna yer verildi.

Raporda, "İstanbul'daki okullarda yapılan incelemede, 1428'inin riskli olduğu tespit edilmiştir. Geride kalan süreçte riskli okulların 481'i yıkılıp yeniden yapılmış, 799'u ise güçlendirme yoluyla depreme dayanıklı hale getirilmiştir. 148 okul ise boşaltılmış olup, bu okulların fizibilite ve yeniden yapım tasarım ile güçlendirme çalışmaları devam etmektedir." bilgisi verildi.

Kentte 2023 yılında 16 okulun yeniden yapım sürecinin tamamlanarak eğitim-öğretime açıldığı aktarılan raporda, şunlar kaydedildi:

"Bu 16 okulda, yıkılmadan önce 244 olan derslik sayısı, yeniden yapım sürecinin sonunda 380’e çıkarılmış olup, 136 yeni derslik okullara ilave edilmiştir. Bununla birlikte 16 okulun sahip olduğu kapalı alan miktarı, atölye, spor, tiyatro, konferans salonu vb. sosyal donatı alanlarının okul kampüslerine eklenmesiyle 42 bin 955 metrekareden 117 bin 813 metrekareye çıkarılmıştır. Bu okulların 12'si temel eğitim kurumu, 2'si halk eğitim merkezi, 1'i lise, 1'i de meslek lisesidir."

20 İLÇEDE 43 OKULUN YENİDEN YAPIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kentte 20 ilçede 43 okulun yeniden yapım çalışmalarının devam ettiği vurgulanan raporda, bu okulların yeniden inşa çalışmaları tamamlandığında 752 olan derslik sayısının 1173'e çıkarılacağı, 421 yeni dersliğin eğitim öğretime kazandırılmış olacağı ifade edildi.

Raporda, İstanbul'un ilave okul alanına gerek duyulmadan 24 derslikli 17 okul kazanmış olacağı, çalışmalar tamamlandığında ayrıca bu 43 okulun 138 bin 99 metrekare olan kapalı alanının 403 bin 917 metrekareye çıkarılmış olacağı bilgisi de yer aldı.

13 İLÇEDEKİ 16 OKULDA GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İstanbul'un 16 ilçesindeki 31 okulda güçlendirme çalışmalarının 2023'te tamamlandığı ve bu okullarda eğitim öğretime yeniden başlandığı bildirilen raporda, bu okulların 16'sının temel eğitim kurumu, 5'inin anaokulu, 6'sının lise, 4'ünün ise mesleki eğitim merkezinden oluştuğu aktarıldı.

Raporda, kentin 13 ilçesindeki 16 okulda güçlendirme çalışmalarının halen devam ettiği bilgisi de verildi.

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