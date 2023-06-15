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  4. İstanbul'da düğün konvoyunda trafiği tehlikeye düşüren sürücülere para cezası kesildi

İstanbul'da düğün konvoyunda trafiği tehlikeye düşüren sürücülere para cezası kesildi

15.06.2023 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi’de düğün konvoyunda trafiği tehlikeye düşüren sürücülere cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi'de oluşturulan bir düğün konvoyunda bazı sürücülerin trafiği tehlikeye düşüren eylemlerine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine inceleme başlattı.

Kimlikleri tespit edilen G.A, R.Ö, B.K, U.T ve F.K. adlı sürücüler gözaltına alındı.

Sürücüler hakkında, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca, makas atmak, saygısızca araç kullanmak, trafiğin akışına aykırı ani yavaşlamak veya yavaş seyretmek, grup halinde araç kullanırken diğer araçların güvenle girebilecekleri açıklığı bırakmamak gibi ihlallerden ötürü toplam 15 bin 619 lira para cezası uygulandı.

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