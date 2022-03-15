İstanbul'da "dur" ihtarına uymayan otomobilin çarptığı 3 polis yaralandı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'taki uygulamada "dur" ihtarına uymayan otomobilin çarptığı 3 polis yaralandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Zorlu Tünel çıkışı Mecidiyeköy istikametinde uygulama yapan polis ekipleri, M.E'nin kullandığı otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçmaya çalışan şüpheli, kontrol noktasındaki başka bir otomobil ile görevli polisler A.G, Ö.S. ve Y.Ç'ye çarptı.

Olay yerinden otomobiliyle uzaklaşmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalanan M.E'nin aracında yapılan aramada 1,2 gram kokain ve 5 paket halinde 11 gram esrar ele geçirildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

