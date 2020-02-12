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İstanbul’da Düzce’yi anlatacaklar

DÜZCE HABERLERİ  | 12.02.2020 16:18 | Son Güncelleme

Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, İstanbul’da düzenlenen “Adventure’20” 2.

Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, İstanbul’da düzenlenen “Adventure’20” 2. Macera Turizmi ve Sporları Turizmi Fuarında Düzce’yi tanıtacak.
Düzce Belediyesi, Düzce’nin farklı şehirlerde tanıtılması ve turizm faaliyetlerinin geniş kitlelere anlatılması konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bu yıl ikincisi düzenlenen “Adventure’20” Macera Turizmi ve Sporları Fuarı’nda Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi ve TSO katkıları ile stand kurulacak. Macera tutkunları, sporcular ve doğa sporları kulüplerinin akın ettiği, Yeşiköy’de bulunan İstanbul Fuar Merkezinde düzenlenecek fuarda Düzce’nin doğa sporları için uygun coğrafi yapısı ve macera arayanlar için en uygun yer olduğu ziyaretçilere anlatılacak. 13-16 Şubat tarihleri arasında 11:00 ile 19:00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak fuarda Düzce standı 11. Salonda A800 standında konuklarını ağırlayacak.

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Merkez
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Merkez
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Merkezkonuralp
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Akcakoca
Deva Eczanesi
Cumayeri
Hakan Eczanesi
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