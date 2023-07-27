İstanbul’da düzenlenen operasyonda 12 firari yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, bilişim suçları ile işlenen çoğunluğu dolandırıcılık suçlarından aranması olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Sürekli adres değiştirerek izini kaybettirmeye çalışan 2 yıl 1 aydan 5 yıla kadar çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanması amacıyla 27 Temmuz’da operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

