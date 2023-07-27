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İstanbul’da düzenlenen operasyonda 12 firari yakalandı

27.07.2023 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da düzenlenen operasyonda bilişim ile dolandırıcılık suçlarından aranması bulunan ve 5 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 firari yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, bilişim suçları ile işlenen çoğunluğu dolandırıcılık suçlarından aranması olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Sürekli adres değiştirerek izini kaybettirmeye çalışan 2 yıl 1 aydan 5 yıla kadar çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanması amacıyla 27 Temmuz’da operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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