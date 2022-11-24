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İstanbul'da düzenlenen suç örgütü operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

24.11.2022 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şüphelilerden 2 uzun namlulu tüfek, 4 ruhsatsız tabanca ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul'da, bir çetenin tetikçiliğini yaptığı iddia edilen "Daltonlar" grubuna yönelik operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kamuoyunda "Barış Boyun" olarak bilinen organize suç örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında bu çetenin tetikçiliğini yaptığı tespit edilen "Daltonlar" grubunun üyelerinin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüphelilerden F.Ç. Beşiktaş'taki D-100 kara yolu kuzey köprü çıkışında, A.A. ise Bayrampaşa'daki evinde yakalandı.

Bu kişilerin adreslerinde ve üzerlerindeki aramalarda, 2 uzun namlulu tüfek, 4 ruhsatsız tabanca ile 15 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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